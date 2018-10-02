Экстрадированный из Германии уроженец Слуцка обвиняется в жестоком убийстве

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстрадированный из Германии уроженец Слуцка обвиняется в совершении жестокого убийства, уголовное дело направлено в суд. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Мужчина в 2014 году был директором организации, которая занималась разведением скота. "Однажды он приехал на ферму и увидел, что один из работников пьян. Это разозлило директора и за невыполнение порученной работы он палкой нанес мужчине более 40 ударов. От этого спустя несколько дней работник скончался", - рассказали в СК.

Во время расследования мужчина скрылся и был объявлен в розыск. По международным запросам белорусских правоохранителей он был задержан в Германии, а после экстрадирован в Беларусь. Следственные и процессуальные действия с участием обвиняемого завершены, уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-