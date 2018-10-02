Экстрадированный из Германии уроженец Слуцка обвиняется в жестоком убийстве

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстрадированный из Германии уроженец Слуцка обвиняется в совершении жестокого убийства, уголовное дело направлено в суд. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Мужчина в 2014 году был директором организации, которая занималась разведением скота. "Однажды он приехал на ферму и увидел, что один из работников пьян. Это разозлило директора и за невыполнение порученной работы он палкой нанес мужчине более 40 ударов. От этого спустя несколько дней работник скончался", - рассказали в СК.
Во время расследования мужчина скрылся и был объявлен в розыск. По международным запросам белорусских правоохранителей он был задержан в Германии, а после экстрадирован в Беларусь. Следственные и процессуальные действия с участием обвиняемого завершены, уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4459 BYN
|2.444 BYN
|2.452 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.121 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.2497 BYN
|3.237 BYN
|3.255 BYN