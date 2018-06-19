Электричка насмерть сбила женщину в Смолевичском районе

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе электричка насмерть сбила женщину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Трагедия произошла сегодня около 11.20 в районе станции Домашаны. "Следовавшим в Минск электропоездом при пересечении железнодорожных путей была смертельно травмирована женщина. Ее личность установлена - это жительница Минска 1929 года рождения", - проинформировали в УВД.
По факту происшествия проводится проверка.-0-
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