Электричка насмерть сбила женщину в Смолевичском районе

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе электричка насмерть сбила женщину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Трагедия произошла сегодня около 11.20 в районе станции Домашаны. "Следовавшим в Минск электропоездом при пересечении железнодорожных путей была смертельно травмирована женщина. Ее личность установлена - это жительница Минска 1929 года рождения", - проинформировали в УВД.

По факту происшествия проводится проверка.-0-