Еще два человека умерли после отравления неизвестной жидкостью в Слуцком районе

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слуцкий районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смерти пяти человек, которые распивали неизвестную жидкость, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Первоначально в районную больницу 24 марта были доставлены в тяжелом состоянии 67-летний мужчина, 61-летняя и 55-летняя женщины, которые скончались. В последующие дни за медицинской помощью обратились еще одна женщина и мужчина с похожими симптомами отравления. Эти пациенты также умерли.

По данным следствия, 23 марта граждане в одной компании употребляли неизвестную жидкость, бутылку с которой нашли на полигоне при сортировке бытовых отходов. В ходе осмотров следственно-оперативная группа изъяла бутылку и другие предметы, которые направлены для проведения экспертных исследований, в том числе на предмет установления отравляющих веществ. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинских экспертиз. При проверочных мероприятиях устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-