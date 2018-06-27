Еще один случай нападения быка на человека произошел в Слуцком районе

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще один случай нападения быка на человека зафиксирован в Слуцком районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

Как сообщалось, первый случай произошел 24 июня в деревне Ячево. Пенсионер 1950 года рождения получил тяжелые травмы в результате нападения на него быка.

Второе происшествие случилось в этот же день: около 8 часов в Слуцкий РОВД поступило сообщение от заведующей фермы в деревне Маяк. Неподалеку от фермы был обнаружен труп 54-летнего сторожа. На место происшествия незамедлительно выбыло руководство Слуцкого РОВД, сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа.

Как рассказал первый заместитель начальника Слуцкого РОВД Александр Шаровар, по одной из версий, мужчину смертельно травмировал бык, который вышел из помещения фермы. Рассматриваются и другие версии произошедшего.-0-