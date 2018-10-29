Эвакуатор травмировал пешехода на тротуаре в Гомеле

29 октября, Гомель /Корр. - БЕЛТА/. Автомобиль-эвакуатор травмировал женщину-пешехода на тротуаре в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

ДТП произошло 25 октября в 14.00. Автомобиль-эвакуатор, принадлежащий КУП "ГорСАП", двигался по проезжей части улицы Полесской со стороны улицы Б.Хмельницкого.

"По пути следования в районе дома 110 улицы Полесская водитель не заметил опрокидывание опоры установки эвакуатора с правой стороны и продолжил движение. В результате были причинены телесные повреждения различной степени тяжести пешеходу, которая двигалась по тротуарной дорожке по ходу движения автомобиля", - сказал Виталий Пристромов. Пострадавшая, жительница Гомеля 1949 года рождения, госпитализирована.

По факту ДТП ГАИ УВД Гомельского облисполкома проводит проверку. Назначены экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям водителя.-0-