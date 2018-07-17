Факты бесхозяйственности и нарушения при ремонте техники выявлены в АПК Кричевского района

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области выявила факты бесхозяйственности и нарушения технологических норм и требований при ремонте техники в организациях агропромышленного комплекса Кричевского района. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам мониторинга, сообщает БЕЛТА.

Также сообщается о существенном снижении надоев молока, росте падежа крупного рогатого скота, о чем свидетельствуют показатели работы региона в текущем году в отрасли животноводства. Основные причины этого заключались в несоблюдении требований ветеринарно-санитарных правил. К такой ситуации привело и недобросовестное отношение работников к исполнению своих обязанностей. Вызывает нарекания у прокуроров и качество заготовки кормов. Результаты исследования корма для скота на одном из молочно-товарных комплексов района показали его непригодность для использования. На некоторых предприятиях района не было достоверного учета сельскохозяйственных животных. Выявлены и факты несвоевременной выплаты заработной платы.

Для устранения этих нарушений прокуратура области внесла представление председателю райисполкома. Разработан комплекс мер по повышению эффективности управления сельскохозяйственными организациями, контролю за их хозяйственной деятельностью, по соблюдению технологических регламентов в сельском хозяйстве, укреплению трудовой и исполнительной дисциплины.-0-