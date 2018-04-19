Фальшивые купюры российских рублей и долларов обнаружены у двух мужчин в Борисове

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 поддельных купюр российских рублей и долларов обнаружили у двух мужчин в Борисове, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Борисовским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о сбыте поддельных денег. Обвиняемыми по уголовному делу признаны двое неработающих мужчин - 36-летний гражданин России и 25-летний уроженец Новополоцка. "Милиция задержала их в феврале этого года в Борисове, когда злоумышленники пытались сбыть фальшивые купюры достоинством $100 и 5 тыс. российских рублей. При личных обысках и осмотрах у них обнаружены и изъяты 18 поддельных банкнот достоинством в 5 тыс. российских рублей и четыре поддельные купюры по $100", - проинформировала Татьяна Белоног.

Расследование установило три факта реализации мужчинами поддельных денег - они расплачивались ими в магазинах и кафе. При этом сдачу фигуранты получали в белорусских рублях.

Были проведены допросы, очные ставки, получены результаты технико-криминалистических экспертиз по изъятым поддельным купюрам. "Действия обвиняемых квалифицированы как хранение с целью сбыта и сбыт поддельной иностранной валюты (ч.1 ст.221 УК) и покушение на сбыт поддельной иностранной валюты, совершенное повторно (ч.1 ст.14 ч.2 ст.221 УК). Мужчины находятся под стражей. На их имущество, в том числе автомобиль одного из обвиняемых, наложен арест", - рассказала Татьяна Белоног.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-