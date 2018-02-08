Фигурантам дела о жестоком убийстве женщины в Витебске предъявлено обвинение

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Витебского городского отдела СК предъявили обвинение двум жителям областного центра, фигурантам дела о жестоком убийстве женщины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В отношении обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. "Подозреваемыми по уголовному делу являются еще двое ранее судимых жителей Витебска, показания которых проверяются следователями. К ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - добавила Светлана Сахарова.

Уголовное дело, возбужденное по пп. 6, 15 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц), сейчас принято к производству следственным управлением УСК по Витебской области.

По данным следствия, мужчины 22 января в квартире по проспекту Черняховского в Витебске распивали спиртное вместе с 43-летней женщиной. Возник конфликт, женщину сильно избили, и она умерла на месте преступления. Мужчины же продолжили пить как в квартире, где произошло убийство, так и с другой компанией по иному адресу. "Только в час ночи 24 января тело женщины было обнаружено приехавшей матерью одного из обвиняемых", - рассказала Светлана Сахарова.

На данный момент известно, что 41-летний хозяин квартиры ранее неоднократно судим за разбой и кражи. Его 32-летний знакомый вышел на свободу в ноябре 2017 года. Он судим пять раз, в том числе за особо злостное хулиганство, угрозу убийством, грабеж.-0-