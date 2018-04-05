Фигурантку дела о гибели четырех борисовчан от наркотиков приговорили к 14 годам

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Борисова, которая стала фигуранткой дела о гибели четырех местных жителей от потребления наркотиков, приговорена к 14 годам колонии, без конфискации имущества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.

Такое наказание женщина получила за незаконные с целью сбыта приобретение, хранение особо опасных наркотических средств. Причем ранее 53-летняя жительница Борисова уже была судима за преступление, предусмотренное этой же ст.328 УК.

В то же время она признана невиновной и оправдана по ч.5 ст.328 УК за недоказанностью ее участия в совершении преступления. Речь идет о незаконном сбыте наркотических средств, повлекшем по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотиков. То есть суд посчитал, что вина женщины в причастности к смерти мужчин не доказана.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Трагедия произошла в сентябре 2016 года. Четверых борисовчан без признаков жизни местные жители обнаружили в черте города в лесном массиве. Прибывшие на место медики констатировали смерть двух из них. Еще двое скончались в больнице. При осмотре местности, где были обнаружены тела мужчин, нашли использованные шприцы и емкости от лекарственных средств, что свидетельствовало об употреблении погибшими наркотических средств и психотропных веществ. На обвиняемую вышли в ходе расследования этого уголовного дела.-0-