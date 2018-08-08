Фигуранты дела о гибели Коржича на суде признали вину частично

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуранты дела о гибели рядового Александра Коржича на суде признали вину частично, передает корреспондент БЕЛТА.

Гособвинитель сегодня зачитал обвинение трем фигурантам дела. Свою вину они признали частично.

На скамье подсудимых сержант Евгений Барановский, который обвиняется в совершении преступлений по ч.1,2 ст.430 (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455) и младший сержант Егор Скуратович (ч. 1,2 ст.430, ч.3 ст.455).

Обвиняемые, как подчеркнул на процессе прокурор, совершали противоправные действия в отношении подчиненных, в том числе Коржича. Систематически жестоко обращались с ними, унижая честь и достоинство. Они открыто и демонстративно применяли к ним насилие, издевались, забирали продукты, требовали покупать их и взятки. При этом гособвинение полагает, что фигуранты дела не предвидели тяжких последствий - самоубийства Коржича. Однако при необходимой внимательности и предусмотрительности они должны были сделать это.

Рассмотрение уголовного дела продолжится 9 августа.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. На первоначальном этапе следствие рассматривало три версии: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства.

По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства. После предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича Следственный комитет объявил о завершении предварительного расследования и передаче материалов дела для ознакомления матери погибшего Светлане Коржич и обвиняемым.

После изучения материалов уголовного дела (а они составляют более 30 томов) по ходатайству женщины проводились дополнительные следственные действия. Все заявленные матерью погибшего солдата ходатайства удовлетворены в полном объеме. В том числе была проведена эксгумация тела, назначена повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза. Она подтвердила выводы первоначальной экспертизы, в частности о том, что на теле умершего каких-либо иных телесных повреждений, не связанных с самоповешением, не имеется.-0-