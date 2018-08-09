Фигуранты дела о гибели Коржича пока отказались давать показания

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуранты дела о гибели рядового Александра Коржича на данной стадии судебного разбирательства отказались от дачи показаний, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч. 1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).

Сначала в суде допросят потерпевших и свидетелей, изучат письменные материалы дела, после чего перейдут к допросу обвиняемых.

В первый день судебного разбирательства, 8 августа, гособвинитель зачитал обвинение трем фигурантам дела. Обвиняемые, как подчеркнул на процессе прокурор, совершали противоправные действия в отношении подчиненных, в том числе Коржича. Систематически жестоко обращались с ними, унижая честь и достоинство. Они открыто и демонстративно применяли к ним насилие, издевались, забирали продукты, требовали покупать их и взятки. При этом гособвинение полагает, что фигуранты дела не предвидели тяжких последствий - самоубийства Коржича. Однако при необходимой внимательности и предусмотрительности они должны были сделать это.

Свою вину обвиняемые признали частично.-0-