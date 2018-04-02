2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуранты дела о махинациях с квартирами в Минске получили до 10 лет лишения свободы, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Обвиняемыми по этому делу проходили четыре человека. Двое из них признаны виновными в мошенничестве в крупном размере, незаконном лишении свободы. Им назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, со штрафом в размере 100 БВ (1 БВ равняется Br24,5). Что касается других двух мужчин, они также признаны виновными в мошенничестве. Один приговорен к шести, второй - к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

Трое обвиняемых признаны невиновными по некоторым статьям и оправданы за недоказанностью их участия в инкриминируемых деяниях.

В пользу потерпевших с одного обвиняемого, который до заключения под стражу работал агентом по операциям с недвижимостью, взысканы денежные средства в счет возмещение имущественного ущерба.

Суд Первомайского района Минска начал разбирательство по уголовному делу 13 февраля. Как следует из обвинения, от действий преступной группы пострадало более 25 человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила Br700 тыс.

Преступники подыскивали в Минске людей, которые имеют задолженность по коммунальным платежам, ведут асоциальный образ жизни, имеют склонность к злоупотреблению спиртным или имеют психофизические особенности. Жертвы имели в собственности объекты недвижимости или проживали в неприватизированных жилых посещениях. Обвиняемые умело устанавливали с потерпевшими психологический контакт, приобретая для них дешевые спиртные напитки, табачные изделия и продукты питания, передавая им незначительные суммы денег. Путем обмана, злоупотребления доверием они вынуждали тех продать свое жилье. После этого, завладев вырученными от реализации квартир и комнат деньгами, распоряжались ими по собственному усмотрению. Потерпевших переселяли в жилье более низких потребительских качеств. Стоимость нового жилья была несоразмерно ниже стоимости отчуждаемого недвижимого имущества. При этом план и направления преступной деятельности группы, функция и роль участников были четко распределены. Для сокрытия преступления фигуранты разработали меры конспирации. Они создавали видимость выполнения принятых на себя обязательств.-0-