Фигуранты дела о пособничестве в уклонении от уплаты налогов получили до 4 лет ограничения свободы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска сегодня вынес приговор в отношении фигурантов, которые обвиняются в пособничестве должностным лицам частных фирм в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент БЕЛТА.

Фигуранты признаны виновными в пособничестве в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекших причинение ущерба в особо крупном размере.

Шестерым обвиняемым назначено 4 года, двум - 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, без конфискации имущества и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Мера пресечения до вступления приговора в силу оставлена без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также личного поручительства.

Кроме того, суд вынес постановление прекратить производство по уголовному делу по обвинению троих фигурантов в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.234 УК (лжепредпринимательство) в связи с отказом гособвинителя от обвинения в этой части.

Как ранее сообщала прокуратура, фигуранты создали устойчивую и управляемую группу, в которой были четко распределены роли между ее участниками. С апреля 2011 года по октябрь 2016-го обвиняемые давали советы, указания, предоставляли другую информацию должностным лицам 36 субъектов хозяйствования по уклонению от уплаты налогов. Те в результате "консультирования" не произвели в бюджет налоговые отчисления в крупном и особо крупном размерах на общую сумму около Br3,77 млн.

Для реализации преступного умысла обвиняемые зарегистрировали подконтрольные себе два предприятия, приобрели одну организацию на подставное лицо без намерения вести предпринимательскую деятельность. Они действовали от имени этих структур, использовали их реквизиты, печати и расчетные счета.-0-