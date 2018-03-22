Финансовая милиция пресекла деятельность ростовщика в Гомеле

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области пресекло незаконную деятельность гомельского ростовщика, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Мужчина на протяжении 2014-2017 годов предоставлял жителям региона и представителям субъектов хозяйствования крупные денежные займы под высокие процентные ставки - до 100% в месяц. "Некоторые его клиенты были постоянными посетителями игровых заведений и соглашались на любые условия, а иногда рассчитывались фамильными драгоценностями и автомобилями. Морально-этическая сторона подпольного бизнеса его не волновала. По факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности в отношении жителя Гомеля возбуждено уголовное дело", - проинформировали в КГК.

Как рассказали в ведомстве, ростовщик - медик по образованию - работал в учреждении здравоохранения. Полученный незаконный доход в размере более Br32 тыс. он возместил добровольно.-0-