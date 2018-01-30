Финансовая милиция в 2017 году выявила 1,13 тыс. преступлений

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги работы в 2017 году подведены сегодня на заседании коллегии Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля: органами финансовых расследований выявлено 1130 преступлений, из них 40% тяжкие, сообщили БЕЛТА в КГК.

Важным итогом проверочных мероприятий стало поступление в бюджет Br58,1 млн при снижении количества проверок на 2,3%.

По информации руководителя финансовой милиции Игоря Маршалова, в прошлом году основные усилия ОФР были сосредоточены на противодействии уклонению от уплаты налогов, лжепредпринимательству и незаконному бизнесу, на выявлении коррупции в экономической сфере, а также на обеспечении контроля за ситуацией на потребительском рынке. Не ослаблялся контроль за расходованием бюджетных средств и кредитных ресурсов на реализацию госпрограмм и крупных инвестпроектов.

Внимание ОФР к этим сферам дало свои результаты: пресечена деятельность 8 преступных групп, которые создали 54 лжеструктуры, выявлено 310 преступлений, совершенных с их использованием. Также выявлено 27 преступлений лжепредпринимателей, например, группы граждан, которая, используя реквизиты, печати и расчетные счета 11 лжеструктур в России, помогала незаконопослушным белорусским субъектам проводить незаконные финансовые операции. Должностные лица этих предприятий в итоге стали фигурантами 7 уголовных дел по статье 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Для возмещения ущерба наложен арест на имущество и денежные средства подозреваемых на общую сумму около Br3 млн.

В целом же по фактам уклонения от уплаты налогов, сборов органами финансовых расследований в минувшем году выявлено 386 преступлений, большую часть из которых (241) составляют тяжкие. Так, возбуждено 19 уголовных дел в отношении должностных лиц предприятий, входящих в группу компаний Fenox Global Group: 11 за уклонение от налогов и 8 - за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

В соответствии с положениями указа №14 "О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов" Департаментом финансовых расследований вынесены заключения в отношении 148 лжепредпринимательских структур, замеченных в экономических правонарушениях и использовании их для совершения таких правонарушений (услугами лжеструктур пользовались 3378 субъектов). Свыше 1,76 тыс. предписаний получили и сами субъекты, которые совершали сделки с лжеструктурами, после чего они добровольно уплатили Br3,79 млн. Еще Br3,61 млн платежей из предъявленных ОФР и налоговыми органами к уплате субъектами дополнительно поступило в бюджет. Чистый эффект от реализации положений указа №14 составил Br7,4 млн.

В мероприятиях по пресечению коррупции выявлено 173 преступления. Проверяя объекты оперативного внимания на предмет расходования бюджетных средств, органы финансовой милиции выявили 194 преступления, в том числе 52 с признаками коррупции. В результате в бюджет поступило Br3,65 млн.

Организационно-практические мероприятия, направленные на исключение криминала из экономики, профилактику преступлений и административных правонарушений в экономической сфере, будут продолжены в 2018 году.-0-