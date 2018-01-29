Финансовая милиция в Гродно вышла на серого риелтора со стажем

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области пресекли незаконную деятельность жителя областного центра по оказанию риелторских услуг, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

С 2007 года делец использовал серую схему проведения многоуровневых сделок с недвижимостью с вовлечением большого количества людей по всему региону. Цепочка взаимных расчетов могла включать несколько объектов. Например, выкупая права собственника на коттедж, земельный участок либо ветхое строение, мужчина рассчитывался квартирами, оформленными на третьих лиц. Причем этими квартирами с ним ранее рассчитались покупатели другого жилья. Среди собственников, которые продавали псевдориелтору свою недвижимость, чаще всего оказывались люди, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртным или оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации.

Мужчина совершил более 10 сделок с недвижимостью - продажу, покупку, обмен, фиктивное дарение. Его незаконный доход за этот период превысил Br590 тыс. Кстати, опыт нелегального бизнеса у гродненца имелся богатый: в конце 1990-х годов он уже был осужден за мошенничество и незаконное предпринимательство.

По вскрывшимся фактам проверки финансовой милиции в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность), ч.4 ст.209 (мошенничество) и ст.380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК Беларуси.

Следствие продолжается, не исключено, что будут выявлены и другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.-0-