Финансовая милиция в Минске раскрыла серую схему интернет-магазина техники

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску пресекли торговлю бытовой техникой через интернет без уплаты налогов, сообщили БЕЛТА в КГК.

Оперативники задержали несколько человек, которые ввозили и реализовывали в Беларуси через интернет широкодиагональные телевизоры последних моделей, звуковые панели и другую дорогостоящую технику с нарушением законодательства.

Минская фирма попала в поле зрения оперативников финансовой милиции в 2017 году. Только часть своих товаров коммерческая структура реализовывала с уплатой всех налогов. Остальные товары приобретали и продавали за наличный расчет. Сделки не отражались в бухгалтерской документации, поэтому налоги после реализации неучтенной бытовой техники не уплачивались. Государственная казна недополучила более Br570 тыс.

В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Работу серой схемы обеспечивали в том числе жители белорусско-польского приграничья, которые по заявке минской фирмы ввозили на территорию страны востребованную бытовую технику. Хранилась она в столице в арендованном гараже и частном доме руководителя коммерческой структуры. При проверке было найдено около 70 единиц товара без документов, подтверждающих приобретение. Стоимость изъятой техники составляет не менее $120 тыс.-0-