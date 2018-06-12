Финансовая милиция выявила серую схему поставки лома чугуна на минское предприятие

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичной финансовой милиции выявили серую схему поставки лома чугуна на промышленное предприятие Минска, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
При проверке установлено, что минчанин в 2017-2018 годах скупал у населения лом чугуна за наличные без оформления документов и перепродавал крупному заводу в столице. Он зарегистрировал в Смоленске коммерческую структуру, от которой велись поставки. Таким образом товар сопровождался необходимыми документами - для бухгалтерской отчетности.
Только в 2018 году лжепредпринимателю удалось поставить по серой схеме свыше 100 т лома чугуна.
За нарушение порядка закупки металлопродукции в отношении директора и юридического лица (российской коммерческой структуры) составлены административные протоколы. Общая сумма штрафа превысила Br36 тыс.-0-
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