5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фирма заплатит штраф за продажу гродненскому предприятию тура за иностранную валюту, сообщили БЕЛТА в Верховном суде.

Исследовав материалы дела, за нарушение указа №49 "Об обеспечении порядка при осуществлении валютных операций" суд принял решение привлечь турфирму к административной ответственности и подвергнуть штрафу в размере 100 базовых величин (Br2,3 тыс.) со взысканием стоимости предмета административного правонарушения - 12 тыс. евро в перерасчете курса евро на последний день месяца, в котором было совершено административное правонарушение, - Br23,7 тыс. Постановление экономического суда Гродненской области от 15 ноября 2017 года вступило в законную силу.

Одно из гродненских предприятий заказало в компании экскурсионный тур в августе 2015 года. Директор турфирмы в нарушение указа №49 незаконно принял в качестве оплаты за поездку 12 тыс. евро. Часть денег, 8,2 тыс. евро, ему отдали в кабинете одного из сотрудников предприятия - заказчика тура, остальные 3,8 тыс. евро позже передала супруга директора.

"Как указывали свидетельские показания, 12 тыс. евро предприятие оплатило за экскурсионный тур, который включал в себя проезд автобусом, обзорные экскурсии, проживание в отелях. В то же время директор в судебном заседании настаивал, что его фирма оказала только услугу проезда автобусом. Кстати, только эта услуга - проезд автобусом - и была оформлена бухгалтерией фирмы", - рассказали в Верховном суде.-0-