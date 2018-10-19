Фура и микроавтобус столкнулись в Логойском районе

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе столкнулись фура и микроавтобус, из которого спасатели деблокировали водителя, сообщили БЕЛТА в МЧС.

ДТП произошло сегодня около 6.30 возле деревни Старинки, столкнулись седельный тягач "Скания R440" и микроавтобус "Мерседес-Спринтер".

"Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали из микроавтобуса водителя 1954 года рождения. Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в Логойскую центральную районную больницу", - рассказали в спасательном ведомстве.-0-

Фото МЧС