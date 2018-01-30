Фура и пять легковушек столкнулись на МКАД

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фура и пять других машин столкнулись на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла вечером 29 января на 54-м км внешнего кольца МКАД. "Водитель грузового автомобиля МАN ехал со стороны проспекта Независимости в направлении Логойского тракта в крайней правой полосе. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с остановившимся Pegeot. От удара дальше по цепочке произошли столкновения с автомобилями Kia, Mazda, Volkswagen и Volvo", - проинформировали в ГАИ.
Пострадавших нет, однако автомобили получили серьезные механические повреждения.-0-
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