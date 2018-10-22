Фура насмерть сбила солдата в Лепельском районе

22 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепельском районе фура насмерть сбила солдата, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.

Инцидент произошел сегодня ночью. Водитель фуры DAF в деревне Боровка, где дислоцируется воинская часть, наехал на внезапно выбежавшего на дорогу 19-летнего военнослужащего. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.-0-