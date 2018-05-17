Фура сбила пешехода на трассе М1 в Ивацевичском районе

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе на трассе М1 фура сбила пешехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 16 на 17 мая на дороге Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, 56-летний житель Каменца на автомобиле "Ивеко" с полуприцепом двигался в сторону столицы. Около 1.00 на 138-м км трассы водитель сбил 52-летнего жителя Лиды, который шел по центру проезжей части, световозвращающими элементами обозначен не был. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.-0-