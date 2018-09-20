20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фура съехала с дороги и врезалась в сосну в Дятловском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 19 сентября. Автопоезд ехал с грузом строительных лесов из Лиды в Слоним. В какой-то момент фура оказалась за пределами дороги и врезалась в сосну.

"По предварительной информации, водитель уснул за рулем. Основания предполагать это дает тот факт, что примерно 50 м он двигался по обочине", - рассказали в ГАИ.

Опросить водителя пока не удалось. После аварии он с травмами был доставлен в реанимационное отделение.-0-