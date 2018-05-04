4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фура загорелась во время движения на трассе под Слуцком, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Машина загорелась сегодня днем на автодороге у д.Клепчаны в Слуцком районе, сообщение в МЧС поступило в 14.54. "Фура загорелась в пути следования. Пожар ликвидирован. По оперативным данным, пострадавших нет", - проинформировала Анастасия Швайбович.
Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.-0-
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