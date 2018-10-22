Фуру с 20 т металлолома задержали в Россонском районе

22 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Россонском районе задержали фуру с около 20 т металлолома, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники ОГАИ Россонского РОВД 21 октября около 22.20 вблизи деревни Уклеенка задержали машину "Вольво" с полуприцепом под управлением 35-летнего жителя Полоцка. Мужчина перевозил около 20 т лома черного металла без сопроводительных документов.

Проводится проверка.-0-