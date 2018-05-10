ГАИ Гродно нашла водителя, скрывшегося после наезда на школьника

10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно нашли водителя, скрывшегося после наезда на школьника на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 8 мая на проспекте Янки Купалы в Гродно. Автомобиль "Пежо" при повороте направо совершил наезд на перебегавшего по пешеходному переходу 11-летнего школьника. Оба участника ДТП двигались на разрешающий сигнал светофора.

"Мальчика практически перебросило через капот. Сразу он не чувствовал острой боли. Школьник испугался и не хотел в больницу. Водитель же не удостоверился в отсутствии у мальчика повреждений, в милицию о произошедшем не сообщил и направился далее по своим делам", - рассказали в ГАИ. Однако после уроков ребенку стало плохо. В больнице у него диагностировали перелом ключицы. Стали известны и обстоятельства получения травмы.

"Мальчик регистрационных знаков сбившего его автомобиля не запомнил, других обстоятельств оперативно установить не удалось. К работе приступил отдел оперативного реагирования и розыска ГАИ", - отметили в Госавтоинспекции. Информация о поиске автомобиля и очевидцев была размещена в интернете. Одна из свидетельниц запомнила регистрационные знаки авто.

Вскоре был установлен и водитель - житель Гродно 1959 года рождения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой действиям водителя будет дана правовая оценка.-0-