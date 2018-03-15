ГАИ проводит проверку по факту дрифта легковушки по площади Славы в Могилеве

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ УВД Могилевского облисполкома проводит проверку по факту дрифта легкового автомобиля Mercedes по площади Славы в Могилеве. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
Сообщается, что в интернет попало видео, на котором водитель за рулем Mercedes "дрифтует по площади Славы в Могилеве". Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку данной информации. В целях привлечения водителя к ответственности устанавливаются все обстоятельства и точное время происшествия.
Предварительно в действиях водителя усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.14 ч. 6 КоАП, за нарушение пункта 7.1.3. правил дорожного движения (невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков), в данном случае - знаков, ограничивающих въезд на площадь Славы, что предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до пяти базовых величин.
Отмечается, что участок проезжей части, по которой проезжает Mercedes на видео, не является территорией мемориального комплекса "Борцам за Советскую власть" на площади Славы и относится к дороге для движения свадебных кортежей возле городского ЗАГС.
По результатам проверки действиям водителя будет дана объективная правовая оценка.-0-
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