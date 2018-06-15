ГАИ Витебска ищет очевидцев наезда Opel на 15-летнего парня

15 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске ГАИ ищет очевидцев наезда автомобиля Opel Vectra на 15-летнего парня, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло 23 мая в районе дома №53 по улице Ленинградской. Водитель легкового автомобиля Opel серебристого цвета наехал на 15-летнего парня, не уступив ему дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Парень получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был госпитализирован в областную клиническую больницу.

Госавтоинспекция просит очевидцев звонить по следующим номерам телефонов: 23-01-51, 58-44-44, 621-44-44, 721-44-44.-0-