Газ вспыхнул в гомельской квартире

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка газа произошла в гомельской квартире, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ирина Украинец.
Инцидент произошел днем 11 июля в доме по ул.Минской. В квартире выбило стекла в окне. "На место выехали спасатели. Было установлено, что произошла вспышка газо-воздушной смеси без последующего горения. В помещении был обнаружен пострадавший, его госпитализировала прибывшая бригада скорой помощи", - проинформировала Ирина Украинец.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3012 BYN
|2.297 BYN
|2.307 BYN
|USD
|1.97 BYN
|1.968 BYN
|1.973 BYN
|RUB
|3.168 BYN
|3.156 BYN
|3.17 BYN