Газ вспыхнул в гомельской квартире

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка газа произошла в гомельской квартире, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ирина Украинец.

Инцидент произошел днем 11 июля в доме по ул.Минской. В квартире выбило стекла в окне. "На место выехали спасатели. Было установлено, что произошла вспышка газо-воздушной смеси без последующего горения. В помещении был обнаружен пострадавший, его госпитализировала прибывшая бригада скорой помощи", - проинформировала Ирина Украинец.-0-