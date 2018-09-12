12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. "Газель" насмерть сбила велосипедиста в Дятловском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в темное время суток. Водитель "Газели" двигался со стороны Новоельни в направлении деревни Дворец. "Со слов мужчины, он не видел велосипедиста. Почувствовав удар, подумал, что лопнуло колесо. Лишь остановившись, он понял, что произошло ДТП", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии 32-летний велосипедист погиб на месте. Его велосипед был оборудован световозращающими элементами спереди, сзади и на колесах. Однако, отметили в ГАИ, этого недостаточно. При движении по дороге в темное время суток на велосипеде должны быть включены спереди - фара, излучающая белый свет, сзади - фонарь с красным светом.

Возбуждено уголовное дело.-0-