"Газель" столкнулась с троллейбусом в Минске, пострадала 12-летняя пассажирка

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик столкнулся с троллейбусом в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня около 7.10 на улице Кабушкина. "Водитель "газели" ехал со стороны Партизанского проспекта в сторону улицы Машиностроителей в первой полосе. По предварительной информации, из-за неправильно выбранной дистанции он столкнулся с троллейбусом 30-го маршрута, который подъезжал к остановке. В результате пострадала пассажирка троллейбуса 2006 года рождения", - рассказали в ГАИ.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3318 BYN
|2.318 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9893 BYN
|1.988 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1604 BYN
|3.151 BYN
|3.162 BYN