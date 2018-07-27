"Газель" столкнулась с троллейбусом в Минске, пострадала 12-летняя пассажирка

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик столкнулся с троллейбусом в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 7.10 на улице Кабушкина. "Водитель "газели" ехал со стороны Партизанского проспекта в сторону улицы Машиностроителей в первой полосе. По предварительной информации, из-за неправильно выбранной дистанции он столкнулся с троллейбусом 30-го маршрута, который подъезжал к остановке. В результате пострадала пассажирка троллейбуса 2006 года рождения", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома