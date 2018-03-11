Гендиректор "Беларуськалия" подтвердил гибель рабочих при обвале

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый в эфире ОНТ подтвердил гибель рабочих при обвале, сообщает БЕЛТА.

"К сожалению, чуда не произошло, ребята погибли", - отметил Иван Головатый.

"Беларуськалий" окажет помощь семьям погибших шахтеров "Работники находились под выброшенной рудой, рядом с оборудованием. Как ни прискорбно, смерть наступила мгновенно, в долю секунды, когда произошло обрушение кровли. Всего на руднике работало около 150 человек, а в направлении, где произошла авария, - 14 человек", - отметил Иван Головатый.

Как сообщили на предприятии, 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления в смену с 11.50 до 18.50 при выполнении комплексом ПКС-8 №4 зарубки на технологическую сбойку 22-б западного столба горизонта 620м произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 куб. м горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой.

В ночь с 10 на 11 марта горноспасателями из-под завала извлечены машинист горных выемочных машин Максим Иванов и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков 1973 и 1985 годов рождения. Шахтеры погибли.

"Беларуськалий" выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров. "Коллектив ОАО "Беларуськалий" глубоко скорбит о гибели своих работников. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Внезапные выбросы соли и газа в рудниках ОАО "Беларуськалий" относятся к категории газодинамических явлений и, как правило, связаны с особыми геологическими структурами – мульдами, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан. Опасным по внезапным выбросам на Старобинском месторождении является Третий калийный горизонт.

Порядок проходки горных выработок на калийном горизонте, в том числе и работ, выполняемых 9 марта звеном рабочих проходческого комплекса ПСК-8 № 4, определен "Инструкцией по ведению горных работ на пластах, опасных по газодинамическим явлениям". Внезапным выбросам предшествуют предупредительные признаки и предвестники, обнаружение которых позволяет своевременно прекратить горные работы. В конвейерном штреке лавы 22-б западного столба, в месте происшествия, признаков и предвестников внезапного выброса не обнаружено.

Технология подготовки и отработки 22-б западного столба является типовой, отработана на практике и внесена в "Инструкцию по применению систем разработки на Старобинском месторождении". С аналогичными параметрами выполнена подготовка соседнего столба, где завершает отработку запасов сильвинита лава № 11н-3.

Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса.-0-

Для расследования причин и обстоятельств ЧП на "Беларуськалии" создана комиссия Как говорится в сообщении, 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 куб. м горной массы.

СК устанавливает обстоятельства инцидента в шахте ОАО "Беларуськалий" "С целью выяснения обстоятельств случившегося в шахту произвела спуск следственно-оперативная группа, работу которой координируют следователи областного аппарата управления Следственного комитета по Минской области, специализирующиеся на расследовании подобных происшествий", - написала Татьяна Белоног.