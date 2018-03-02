Гендиректор фирмы отгружала в Россию крахмал в ущерб интересам предприятия

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовые милиционеры в Гродненской области установили, что руководитель одного из ОАО по производству продуктов питания злоупотребляла служебными полномочиями, в результате чего предприятию причинен ущерб в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Гендиректор в июле-декабре 2016 года через лжеструктуры организовала отгрузки более 150 т картофельного крахмала в Россию. Причем продукция была реализована по ценам значительно ниже себестоимости: по Br0,8 за кг при себестоимости Br1,35. Женщина руководствовалась корыстными побуждениями (за обещание оказать содействие в продлении с ней контракта), а не интересами предприятия.

При этом финансовым ущербом от продаж - а он превысил Br160 тыс. - дело не ограничилось. Образовался недостаток крахмала для производства пищевой продукции, и ОАО вынуждено было в 2016-2017 годах приобрести его у других производителей по более высоким ценам, чем собственный. Всего было закуплено 129 т.

Управлением Департамента финансовых расследований по Гродненской области в отношении бывшего генерального директора ОАО возбуждено два уголовных дела по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями) - по одному на каждый факт отгрузки. Фигурантами этих уголовных дел стали еще три человека, подозреваемых в пособничестве должностному лицу.

Для возмещения ущерба предприятию наложен арест на имущество подозреваемых на сумму Br42 тыс. Следствие продолжается, не исключено, что будут выявлены другие эпизоды противоправной деятельности.-0-