Генпрокуратура Беларуси направила российским коллегам материалы на экстрадицию рэпера, задержанного за психотропы

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси направила российским коллегам материалы на экстрадицию гражданина, задержанного за психотропные вещества, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Речь идет о 33-летнем рэпере Джонни Гатти (Евгений Зыль). Его задержали 19 декабря 2017 года в Саратове и взяли под стражу с целью выдачи.

"Генпрокуратура Беларуси 23 января 2018 года направила в Генеральную прокуратуру России пакет документов на выдачу этого лица для привлечения к уголовной ответственности по ч.3 ст. 328 УК Беларуси. Российским коллегам в ближайшее время предстоит дать правовую оценку полученным материалам, принять решение по вопросу о выдаче", - сказал Дмитрий Брылев.

Пакет документов направлен в рамках Конвенции государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

Официальный представитель Генпрокуратуры отметил, что одним из ключевых принципов экстрадиции является обеспечение двойной наказуемости деяния. "Выдача лица может иметь место, если инкриминируемое деяние является уголовно наказуемым по законодательству как запрашивающей, так и запрашиваемой стороны", - пояснил он.

В отношении минчанина УСК по Брестской области расследуется уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Мужчине инкриминируется незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка, а также незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, их аналогов в крупном размере.

Известно, что рэпер с подельником, действуя по предварительному сговору, на территории Беларуси осуществляли закладки особо опасных психотропов. Для связи они пользовались службами обмена мгновенными сообщениями в интернете.-0-