Генпрокуратура направила в суд дело о финансовой пирамиде в интернете

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суд направлено уголовное дело о финансовой пирамиде в интернете, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный суд уголовное дело в отношении уроженца Мозыря. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК). "Как было установлено, мужчина с февраля 2015-го по апрель 2016 года путем обмана под предлогом получения дохода от участия в проекте New Assets Union - завладел деньгами свыше 900 человек на общую сумму более Br760 тыс., - проинформировали в ведомстве. - Молодой человек создал сайты проекта, где рассказывал о его инвестиционной привлекательности, размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам. Однако фактически он разработал схему финансовой пирамиды, согласно которой проценты ранее пришедшим инвесторам выплачивались за счет привлечения новых материальных ресурсов".

Для демонстрации экономической выгоды проекта мужчина неоднократно проводил встречи, собеседования и информационные семинары в конференц-залах известных гостиниц в Минске, где убеждал присутствовавших в перспективности New Assets Union. Заверял в возможности получения до 300% дохода в месяц. В созданных в интернете личных кабинетах вкладчиков показывал суммы переданных ими денег с отражением начисленных процентов. Поступавшие деньги при этом перечислялись на расчетные счета, открытые уроженцем Мозыря в белорусских и латвийских банках на себя и других лиц.

"После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности молодого человека, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств совершения преступления, согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий, - проинформировали в Генпрокуратуре. - Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета. Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения".-0-