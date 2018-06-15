Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях с банковских платежных карт

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Партизанского района Минска уголовное дело по обвинению двоих молодых людей в хищении средств с банковских карт. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Фигурантам предъявлено обвинение в хищении путем использования компьютерной техники, покушении на такое хищение, сбыте поддельных банковских пластиковых карточек и др.

Обвиняемые с февраля 2016 года по 15 июля 2017-го с использованием интернета, компьютерной техники и противоправно приобретенных реквизитов чужих банковских карт ввели в компьютерные системы интернет-магазинов/сайтов заведомо ложную информацию о проведении платежных операций якобы правомерными держателями этих карт. Действия фигурантов были сопряжены с несанкционированными доступами к компьютерной информации банковских процессинговых центров. Похищенными средствами оплачивали интересовавшие их товары и/или услуги предприятий торговли и сервисов зарубежных государств. Всего было похищено со счетов чужих банковских карт $893, 212 фунтов стерлингов, 219 евро и 400 новозеландских долларов. Обвиняемые также покушались на хищение $6704, 2380 фунтов стерлингов и 1861 евро.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности молодых людей, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений; согласился с уголовно-правовой квалификацией их деяний. Примененную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета Беларуси.-0-