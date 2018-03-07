Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве начальника отдела столичного предприятия

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд дело об убийстве начальника отдела столичного предприятия. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Уголовное дело возбуждено в отношении двух минчан, 1976 и 1989 годов рождения. Они обвиняются в убийстве, разбое, похищениях человека, вымогательстве и других преступлениях. Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета. "После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий", - отметили в Генпрокуратуре. Примененную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Действия 29-летнего обвиняемого квалифицированы п.п. 4, 12, 15 ч. 2 ст. 139 (убийство), ч. 3 ст. 207 (разбой), ч. 3 ст. 182 (похищение человека), п.п. 3, 6 ч. 2 ст. 182; ч. 3 ст. 208 (вымогательство), ст. 378 (хищение личных документов), ч. 1 ст. 218 (умышленное уничтожение имущества), ч.ч. 2, 3 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса. Его 41-летний подельник обвиняется по п.п. 4, 12, 15 ч. 2 ст. 139, ч. 3 ст. 207, ч. 3 ст. 182, п.п. 3, 6 ч. 2 ст. 182, п. 3 ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 208, ст. 378, ч. 1 ст. 218, ч. 2 ст. 380 (подделка удостоверения в целях его использования им самим, использование заведомо подложного документа) УК.

Установлено, что 29-летний ранее судимый минчанин вошел в доверие к начальнику отдела продаж одного из столичных предприятий, стал поддерживать с ним приятельские отношения. В результате узнал о его планах купить автомобиль стоимостью Br80-100 тыс. Вместе с подельником мужчина разработал преступный план, который они реализовали в ноябре 2016 года. Приятель выманил потерпевшего из дома и отвез на его же машине на территорию пейнтбольного клуба, принадлежащего второму обвиняемому. "По прибытии обвиняемые совершили сопряженное с разбоем убийство похищенного. Для сокрытия следов содеянного они сожгли часть похищенного имущества потерпевшего, а также его паспорт и другие важные личные документы, в том числе оказавшийся при нем паспорт другого гражданина Беларуси", - рассказали в Генпрокуратуре.

В ходе расследования получены доказательства причастности обвиняемых к другим преступлениям. В 2011-2013 годах они вымогали у семейной пары из Минска деньги, при этом дважды похищали супругу. Для убедительности старший фигурант прибегал к демонстрации предметов, напоминавших ампутированные части тела человека - кисти и пальцы рук. В течение трех лет семейная пара передала обвиняемым $100 тыс. Кроме того, младшему из обвиняемых инкриминированы три эпизода мошеннических действий, а старшему ‑ подделка и использование водительских прав.-0-