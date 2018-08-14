Генпрокуратура направила в суд дело преступной группы по продаже психотропов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в надзорном ведомстве.

Обвиняемыми проходят молодые люди 1983-1998 годов рождения. Жители Минской, Гомельской и Витебской областей в составе организованной группы численностью не менее девяти человек с января по 21 апреля 2017 года в Минске, Борисове, Витебске, Могилеве и Гомеле незаконно приобретали, хранили, перевозили, а также сбывали особо опасные психотропные вещества через интернет-магазин Zubr.

После проверки материалов прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией их деяний. Ранее примененные к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлены без изменения.

Уголовное дело расследовало управление Следственного комитета Беларуси по городу Минску.-0-