Генпрокуратура направила в суд коррупционное дело экс-начальника департамента Госстандарта

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении бывшего начальника Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Мужчина обвиняется в том, что в августе 2013 года при пособничестве супруги и своего знакомого принял от владельца коммерческой организации взятку в размере $15 тыс. С января по начало февраля 2015 года через своего знакомого он принял от того же лица взятку в размере $20 тыс. и другие материальные ценности на общую сумму Br30,5 тыс. А в июне 2017 года через свою супругу обвиняемый приобрел от замгендиректора одного из унитарных предприятий выгоду имущественного характера в виде оплаченного туристического тура для него, его супруги и дочери стоимостью Br4,8 тыс. Обвиняемый воспользовался туристическим туром.

Действия обвиняемого квалифицированы как получение взятки, его супруги - как пособничество в получении взятки, знакомого - как пособничество в получении взятки, покушение на мошенничество, подстрекательство к даче взятки.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий.

Уголовное дело находилось в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси.-0-