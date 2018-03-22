Генпрокуратура выявила недостатки при исполнении в 2017 году антикоррупционного законодательства в БЖД

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральной прокуратурой выявлены недостатки при исполнении антикоррупционного законодательства организациями Белорусской железной дороги в 2017 году. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что должностные лица БЖД в прошлом году совершили 82 преступления коррупционной направленности (в 2016-м - 8). Наибольшее их количество (71) выявлено в Военизированной охране железной дороги. Уголовные дела по ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК Беларуси возбуждены в отношении пяти начальников караулов. Для увеличения количественных показателей работы они вносили заведомо ложные сведения в постановления о привлечении к административной ответственности за проход по железнодорожным путям или нахождение на них в неустановленном месте.

Транспортные прокуроры в 2017 году провели 20 проверок исполнения антикоррупционного законодательства, по результатам которых внесли 19 представлений, вынесли 19 предписаний, принесли 4 протеста, объявили 39 официальных предупреждений, привлекли к дисциплинарной ответственности 60 человек, к административной - 6, к материальной - 8.

Часто в ходе проверок выявлялись нарушения в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг), сохранности собственности, борьбы с коррупцией.

Заключение прокуратуры о причинах и условиях нарушения закона и требование активизировать профилактическую работу было рассмотрено совместно с руководством БЖД. И первые результаты не заставили себя ждать. Внесены изменения в порядок проведения отдельных видов государственных закупок товаров (работ, услуг) и заключения договоров, усилен контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства на железной дороге, для исключения фиктивных протоколов теперь используются видеорегистраторы при ведении административного процесса.-0-