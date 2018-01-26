Генпрокуратура выявила недостатки в организации охранной деятельности на БЖД

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура выявила недостатки в организации охранной деятельности на Белорусской железной дороге. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Недостатки выявлены в ходе плановой проверки военизированной охраны БЖД. Отмечается, что не в полной мере обеспечивается выполнение возложенных задач по охране объектов организаций железнодорожного транспорта общего пользования, грузов в пути следования и на ж/д станциях.

Установленные локальными нормативными правовыми актами БЖД дислокация постов и их численность не позволяют исключить случаи прохода посторонних граждан на охраняемую территорию станций, что приводит к их травмированию, в том числе со смертельным исходом, а также к совершению правонарушений. Например, работники военизированной охраны не пресекли незаконное проникновение ночью 23 ноября 2017 года на территорию грузового парка №3 станции Минск-Сортировочный неустановленных лиц, которые путем вскрытия запорных устройств осуществили закладку 66 коробок с сигаретами в вагон, следовавший из Китая в Германию.

Выявлены упущения в работе по профилактике и предупреждению коррупции. В 2016-2017 годах за внесение заведомо ложных сведений в постановления о привлечения к административной ответственности по ч.5 ст.18.3 КоАП в отношении 5 начальников караулов возбуждено 71 уголовное дело по ч.2 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК Беларуси. Из них по 36 имеются вступившие в силу приговоры судов.

Эти факты стали одной из причин уменьшения количества граждан, привлеченных должностными лицами военизированной охраны к административной ответственности за проход по железнодорожным путям или нахождение на путях в неустановленном месте. Так, в 2017 году 904 физлица были привлечены по этим основаниям к административной ответственности в виде штрафа в размере Br4 158, а в 2016-м - 2 793 человека (Br11 730).

Кроме того, допускалась необоснованная выдача форменной одежды и средств индивидуальной защиты работникам аппарата, не имеющим на это право. Также выявлены факты несоблюдения законодательства об обращениях граждан и юрлиц, о порядке осуществления административных процедур, о труде.

Для устранения нарушений Генпрокуратура внесла начальнику военизированной охраны БЖД представление, по результатам рассмотрения которого 7 работников привлечены к дисциплинарной ответственности. Рассмотрен вопрос о взыскании причиненного ущерба.-0-