Генпрокуратура выявила недостатки в работе Минтранса с обращениями граждан и юрлиц

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура при проверке центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций и структурного подразделения ведомства - Департамента по авиации выявила нарушения законодательства о лицензировании, обращениях граждан и юридических лиц. Такая информация размещена на сайте надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

В частности, в Минтрансе не соблюдали сроки для рассмотрения заявлений соискателей о выдаче лицензии, которые оговорены в Положении о лицензировании отдельных видов деятельности. Не всегда принимали меры для полного, объективного и всестороннего рассмотрения обращений этой категории, допускали формализм. Обращения направлялись в организации, действия (бездействие) которых обжаловались. Как отметили в Генпрокуратуре, такие упущения в работе вызвали обоснованные жалобы субъектов хозяйствования и граждан, повлекли нарушение их законных прав и интересов.

Как пример, в Минтранс поступило обращение о неисправности автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту Гомель - Минск. Заявитель ставил вопрос о привлечении к ответственности перевозчика за несоблюдение Правил автомобильных перевозок пассажиров. Ведомство, поставив обращение у себя на контроль, перенаправило его для рассмотрения непосредственно в организацию, которая эксплуатировала неисправный транспорт. На момент прокурорской проверки, однако, Минтранс не смог представить информацию о результатах рассмотрения жалобы.

Также отмечается, что Департамент по авиации нарушил законодательство об административных процедурах при осуществлении сертификационной деятельности в области гражданской авиации. В результате общество с ограниченной ответственностью обратилось в надзорное ведомство. Прокуроры установили, что заявление коммерческой организации о госрегистрации воздушного судна в определенные законом сроки не рассмотрено. Кроме того, в департаменте были утрачены приложенные к заявлению документы, в том числе об оплате госпошлины. Письменный ответ департамента на повторное обращение субъекта хозяйствования также не соответствовал требованиям законодательства.

По результатам проверки заместитель генпрокурора внес представление, в котором потребовал устранить нарушения. Акт надзора рассмотрен с участием прокурорских работников. Виновные должностные лица привлечены к ответственности.-0-