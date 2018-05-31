Генпрокуратура выявила в системе Минэнерго нарушения антикоррупционного законодательства

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура выявила в системе организаций Министерства энергетики многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Управление Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью провело плановую проверку исполнения антикоррупционного законодательства в системе Министерства энергетики. "Установлены многочисленные нарушения законодательства о закупках, об осуществлении ведомственного контроля, а также при ведении административного процесса органами государственного энергетического и газового надзора, - отметили в Генпрокуратуре. - В большинстве регионов выявлены факты ненадлежащей организации работы кадровых служб по взятию обязательств у государственных должностных лиц о соблюдении ограничений, предусмотренных законом о борьбе с коррупцией. Также отсутствовал контроль за их исполнением. Во многом это явилось одной из причин ведения некоторыми чиновниками предпринимательской деятельности".

Отдельными руководителями не принимались необходимые меры по улучшению финансового состояния промышленных предприятий для устойчивого экономического роста, сокращения и ликвидации просроченной внешней и внутренней дебиторской задолженности. "Установлены нарушения законодательства подведомственными Минэнерго организациями в предоставлении их работникам займов. Отсутствовал контроль за своевременностью исполнения обязательств по соответствующим договорам, - проинформировали в Генпрокуратуре. - Недостаточен уровень влияния на криминогенную ситуацию в отрасли комиссий по противодействию коррупции. Комиссии, как правило, ограничивались обсуждением результатов ведомственного контроля и утверждением планов работы. Учет и анализ информации о коррупционных проявлениях не проводились, координация деятельности структурных подразделений в данной сфере не обеспечивалась".

Как считают в Генеральной прокуратуре, непринятие профилактических мер по противодействию коррупции со стороны руководства Министерства энергетики и организаций его системы - одна из причин высокого уровня коррупционной преступности. "С 2016 года по апрель 2018-го к уголовной ответственности за преступления указанной категории привлечено более 30 руководящих должностных лиц. Большинство из них получили взятки и совершили хищение путем злоупотребления служебными полномочиями", - подчеркнули в ведомстве.

По итогам проверки Генеральная прокуратура внесла в Министерство энергетики представление. В документе требуется устранить выявленные нарушения антикоррупционного законодательства. Также о сложившейся ситуации и необходимости привлечения к ответственности виновных лиц проинформирован Совет Министров.-0-