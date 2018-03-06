Глава Минпрома выехал на БМЗ для организации оперативного штаба по устранению последствий возгорания

6 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министр промышленности Виталий Вовк выехал в ОАО "Белорусский металлургический завод" для организации оперативного штаба по устранению последствий возгорания на предприятии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь Министерства промышленности Владимир Подоляк.
"Министр сегодня утром выехал на БМЗ для организации оперативного штаба по устранению последствий возгорания на предприятии", - сказал Владимир Подоляк.
Как сообщалось, возгорание произошло вечером 5 марта в кабельном тоннеле. По прибытии к месту вызова в 20.40 спасателями обнаружено сильное задымление. В результате пожара повреждено 30 600 погонных метров изоляции электрических кабелей.
Пожар ликвидирован подразделениями МЧС. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Из-за пожара временно приостановили работу три цеха: электросталеплавильный цех №1, сортопрокатный цех №1 и копровый цех.-0-
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