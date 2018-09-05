Главбух глусского сельхозпредприятия обвиняется в уклонении от уплаты налогов на Вr41 тыс.

5 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В отношении главного бухгалтера сельхозпредприятия Глусского района возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области Александр Шаройкин.

Бобруйский межрайонный отдел УДФР КГК Беларуси по Могилевской области во время проверки финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия Глусского района выявил факты уклонения от уплаты налогов на Вr41 тыс. при получении бюджетных средств.

В течение 2015-2016 годов главный бухгалтер предприятия не исчисляла налог на добавленную стоимость с суммы надбавки, выплачиваемой из районного бюджета, за реализованную сельскохозяйственную продукцию, а также с суммы, выплаченной в счет погашения лизинговых платежей, приобретенного автомобильного топлива. Полученные таким образом из бюджета деньги, а также налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость были необоснованно завышены, что повлекло необоснованный возврат из бюджета сумм НДС.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК Беларуси (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

Во время предварительного расследования подозреваемая свою вину полностью признала, выразила готовность оказывать содействие следствию. Ущерб, причиненный государству, в ходе расследования уголовного дела возмещен в полном объеме.-0-