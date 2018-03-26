Главбух похитила у предприятия в Столинском районе более Br50 тыс.

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Столинского района подозревается в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, женщина 1976 года рождения работала главным бухгалтером в одной из организаций района. С февраля 2016 по ноябрь 2017 года, используя систему электронных платежей, она переводила на свой лицевой счет деньги в виде завышенной зарплаты и расходов на хозяйственные нужды, которые не были предусмотрены распорядительными документами предприятия. За это время подозреваемая похитила более Br50 тыс.

Столинским районным отделом Следственного комитета в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) УК. Фигурантка задержана и содержится в изоляторе временного содержания.-0-