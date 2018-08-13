Главбух предприятия в Борисове незаконно начислила себе более Br20 тыс. допвыплат

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный бухгалтер одного из борисовских коммерческих предприятий незаконно начислила себе более Br20 тыс. допвыплат, сообщили БЕЛТА в КГК.

Информация о том, что женщина живет не по средствам, поступила в Борисовский межрайонный отдел УДФР КГК по Минской области и Минску в мае 2017 года. Как выяснили оперативники финансовой милиции, главный бухгалтер систематически похищала деньги коммерческой организации.

По фиктивным платежным требованиям на получение заработной платы она переводила деньги с расчетного счета предприятия на свой. Такие манипуляции практиковала на протяжении 2012-2014 годов, начисляя себе зарплату 2-3 раза в месяц. Всего главному бухгалтеру удалось похитить более Br20 тыс. На эти деньги женщина регулярно приобретала драгоценности.

По результатам проверки Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). При расследовании выявлены и другие факты хищений при оказании бухгалтерских услуг нескольким коммерсантам.

На момент проверки финансовой милиции любительница ювелирных изделий уже работала в должности главного бухгалтера крупного госпредприятия Борисова.

Суд Жодино вынес приговор - лишение свободы на 8 лет с конфискацией имущества, штраф в размере 150 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5), а также лишение права занимать должности, связанные с учетом и распоряжением материальными ценностями, на 4 года. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.-0-