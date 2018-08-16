Главный бухгалтер санэпидслужбы Ивья незаконно начислила и присвоила более Br50 тыс.

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный бухгалтер Ивьевского районного центра гигиены и эпидемиологии незаконно начисляла себе и коллегам зарплату и премии, а затем присваивала деньги, сообщили БЕЛТА в КГК.

Главный бухгалтер в 2013-2017 годах незаконно начислила себе и коллегам более Br50 тыс. премиальных и заработной платы, которые затем присваивала.

Уголовные дела возбуждены по материалам Лидского межрайонного отдела финансовых расследований. Преступления квалифицированы по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч.1 ст.426 УК (превышение власти или служебных полномочий). Женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей в сфере бухгалтерского учета и отчетности, сроком на пять лет. Мера пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Выездное судебное заседание и оглашение приговора проходило в здании Ивьевского районного центра гигиены и эпидемиологии.-0-