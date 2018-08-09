Главный инженер "Бабушкиной крынки" обязывал подчиненных закупать товары у подконтрольных фирм

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный инженер ОАО "Бабушкина крынка" обязывал подчиненных закупать товары у подконтрольных организаций. Это установлено Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Окончено расследование уголовного дела в отношении главного инженера ОАО "Бабушкина крынка", его супруги и 30-летнего знакомого. Установлено, что 45-летний сотрудник предприятия запрещал подчиненным по службе лицам организовывать от имени предприятия приобретение товаров у организаций, с которыми ранее общество плодотворно сотрудничало и которые были готовы поставлять товар по действующим отпускным ценам, ограничивая таким образом добросовестную конкуренцию. Вместо этого подчиненных сотрудников обязывали закупать товары по необоснованно завышенным ценам у подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций.

Эти предприятия были созданы членами группы исключительно в целях хищения средств ОАО "Бабушкина крынка", в результате чего с октября 2013 года по февраль 2017-го они завладели денежными средствами в сумме более Br416 тыс.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Допрошены сотрудники ОАО "Бабушкина крынка", исследована документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность организации, также для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму более Br385 тыс.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-